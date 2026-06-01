Squads Ireland vs West Indies T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 01.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Kelly Arlene
all rounder
Matthews Hayley
all rounder
Dalzell Alana
batsman
Alleyne Aaliyah
bowler
Stokell Rebecca
batsman
Campbelle Shemaine Altia
wicket keeper
Prendergast Orla
all rounder
Claxton Jahzara
bowler
Paul Leah
all rounder
Dottin Deandra
all rounder
Tector Alice
all rounder
Glasgow Jannillea
batsman
Little Louise
batsman
James Zaida
all rounder
Coulter Reilly Christina
batsman
Joseph Qiana
bowler
Canning Ava
bowler
Ramharack Karishma
bowler
McBride Lara
batsman
Taylor Stafanie
all rounder
Murray Cara
bowler
Hector Shawnisha
bowler
Hunter Amy
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Delany Laura
all rounder
Brathwaite Eboni
no information yet
Dempsey Georgina
bowler
Fletcher Afy
bowler
Maguire Aimee
bowler
Henry Chinelle
all rounder