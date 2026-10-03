Squads Australia vs New Zealand T20i T20 Series Australia vs New Zealand, Women 22.10.2026

T20i

AUS
AUS
NZL
NZL

Playing

AUS
AUS
NZL
NZL
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Gardner Ashleigh

all rounder

Garth Kim

all rounder

Devine Sophie

all rounder

Graham Heather

all rounder

Harris Grace

all rounder

Healy Alyssa

wicket keeper

Kerr Amelia

all rounder

McGrath Tahlia

all rounder

Kerr JM

bowler

Mooney Beth

wicket keeper

Perry Ellyse

all rounder

Bench

AUS
AUS
NZL
NZL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet