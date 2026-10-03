Squads Australia vs New Zealand T20i T20 Series Australia vs New Zealand, Women 22.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Brown Darcie
bowler
Bates Suzie
all rounder
Gardner Ashleigh
all rounder
Carson Eden J
bowler
Garth Kim
all rounder
Devine Sophie
all rounder
Graham Heather
all rounder
Green Maddy
batsman
Harris Grace
all rounder
Halliday Brooke
batsman
Healy Alyssa
wicket keeper
Jonas Fran
bowler
King Alana
bowler
Kasperek Leigh
bowler
Litchfield Phoebe
batsman
Kerr Amelia
all rounder
McGrath Tahlia
all rounder
Kerr JM
bowler
Molineux Sophie
bowler
Mair Rosemary
bowler
Mooney Beth
wicket keeper
Penfold Molly
bowler
Perry Ellyse
all rounder
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Schutt Megan
bowler
Rowe Hannah
bowler
Sutherland Annabel
all rounder
Tahuhu Lea
bowler
Vlaeminck Tayla
bowler
Wareham Georgia
bowler
Match has not started yet