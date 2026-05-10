Match details Samoa vs Philippines T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 10.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
|Date:
|Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, May 10, 2026 12:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Samoa Squad
|Players
|Bench
|Burgess Daniel, Cotter Sean, French Samuel, Jasmat Caleb, Maiava Maletino Lane, Mailata Benjamin, Mead Noah, Nash Solomon, Sola Samson, Solia Sean, Sululoto Fereti, Tiai Saumani, Tugaga Ili, Visser Darius
Philippines Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet