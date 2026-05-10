Match details Samoa vs Philippines T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 10.05.2026

T20i

SAM
SAM

166

PHI
PHI

70

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 10, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Samoa Squad

Players
BenchBurgess Daniel, Cotter Sean, French Samuel, Jasmat Caleb, Maiava Maletino Lane, Mailata Benjamin, Mead Noah, Nash Solomon, Sola Samson, Solia Sean, Sululoto Fereti, Tiai Saumani, Tugaga Ili, Visser Darius

Philippines Squad

Players
BenchChohan Gurbhupinder, Doal Mark, Doctora Josef, Donovan Andrew, Hill Jonathan, Khurana Kshitij, Lukies Kepler, Mohammed Huzaifa, Samra Arshdeep Singh, Singh Kulwinderjit, Singh Surinder, Sirah Amanpreet, Smith Daniel Christopher, Stamp Christopher, Tanner Nivek, Tuffin Jonathon, Tyler Henry Ernest Roy

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet