Squads Rwanda vs Ivory Coast T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 24.05.2026

T20i

RWA
RWA

288

IVO
IVO

17

Playing

RWA
RWA
IVO
IVO

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

RWA
RWA
IVO
IVO
First TeamSecond Team
Akayezu Martin

all rounder

Aziz Kone

no information yet

Dimitri Pamba

no information yet

Cyusa Yves

batsman

Djakaridja Ouattara

no information yet

Dje Claude

no information yet

Hermann Kouassi

no information yet

Khan Hamza

batsman

Ibrahim Maiga

no information yet

Manishimwe Oscar

wicket keeper

Issiaka Dosso

no information yet

Issouf Ouattara

no information yet

Kouakou Wilfried

no information yet

Nadir Muhammad

no information yet

Mimi Alex

no information yet

Ndikubwimana Didier

wicket keeper

Mohamed Ouattara

no information yet

Nagnama Kone

no information yet

Roger Assouan

no information yet

Uwimana David

wicket keeper

Roland Gouegouri

no information yet