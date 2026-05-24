Squads Rwanda vs Ivory Coast T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 24.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Akayezu Martin
all rounder
Aziz Kone
no information yet
Bimenyimana Zappy
bowler
Dimitri Pamba
no information yet
Cyusa Yves
batsman
Djakaridja Ouattara
no information yet
Gumyusenge Daniel
all rounder
Dje Claude
no information yet
Isaie Niyomugabo
batsman
Hermann Kouassi
no information yet
Khan Hamza
batsman
Ibrahim Maiga
no information yet
Manishimwe Oscar
wicket keeper
Issiaka Dosso
no information yet
Michel Iradukunda Jean
all rounder
Issouf Ouattara
no information yet
Mugisha Israel
bowler
Kouakou Wilfried
no information yet
Nadir Muhammad
no information yet
Mimi Alex
no information yet
Ndikubwimana Didier
wicket keeper
Mohamed Ouattara
no information yet
Ntirenganya Ignace
bowler
Nagnama Kone
no information yet
Rukiriza Emile
bowler
Roger Assouan
no information yet
Uwimana David
wicket keeper
Roland Gouegouri
no information yet