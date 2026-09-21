Squads Malaysia vs China T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 14.10.2026

T20i

MAL
MAL
CHI
CHI

Playing

MAL
MAL
CHI
CHI
First TeamSecond Team
Abd malek Muhammad akram

no information yet

Guolei Wei

wicket keeper

Jinqi Deng

batsman

Aziz Syed

wicket keeper

Kui Zou

batsman

Faiz Ahmed

batsman

Hafizs Ainool

wicket keeper

Liuyang Wang

wicket keeper

Haider Rizwan

no information yet

Qi Wang

bowler

Hayat Khizar

all rounder

Qiancheng Ma

no information yet

Senqun Tian

all rounder

Singh Virandeep

all rounder

Zhuoyue Chen

all rounder

Bench

MAL
MAL
CHI
CHI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet