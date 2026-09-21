Squads Malaysia vs China T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 14.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abd malek Muhammad akram
no information yet
Chenhao Yin
batsman
Guolei Wei
wicket keeper
Aiman Hafiz Mohammad Haziq
all rounder
Jinqi Deng
batsman
Aziz Syed
wicket keeper
Kui Zou
batsman
Faiz Ahmed
batsman
Kunkun Xie
bowler
Hafizs Ainool
wicket keeper
Liuyang Wang
wicket keeper
Haider Rizwan
no information yet
Qi Wang
bowler
Hayat Khizar
all rounder
Qiancheng Ma
no information yet
Idris Haziq Haiqal Bin
all rounder
Senqun Tian
all rounder
Idrus Syazrul
bowler
Shilin Luo
bowler
Ridzuan Muhammad Aiman Zaquan Muhammad
all rounder
Tianle Zhao
bowler
Singh Pavandeep
bowler
Yuechao Zong
bowler
Singh Virandeep
all rounder
Zelin Zhuang
batsman
Surendran Sharveen
bowler
Zhuoyue Chen
all rounder
Unni Suresh Vijay
bowler
Zulkifle Zubaidi
batsman
Match has not started yet