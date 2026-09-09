Squads Mongolia vs Kuwait T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 06.10.2026

T20i

MON
MON
KUW
KUW

Playing

MON
MON
KUW
KUW
First TeamSecond Team
Amarmend Temullen

no information yet

Batjargal Turbold

no information yet

Ahmed Nawaf

all rounder

Batkhuyag Enkhbat

no information yet

Ganbold Gandemberel

no information yet

Aslam Mohommed

all rounder

Gantulga Sodbileg

no information yet

Bhavsar Meet

wicket keeper

Farooq Muhammad

no information yet

Idrees Adnan

all rounder

Natsagdorj Sanchir

no information yet

Khan Shiraz

all rounder

Lathif Nimish

all rounder

Od Lutbayar

wicket keeper

Shurentsetseg Zoljavkhlan

no information yet

Patel Usman

wicket keeper

Vivekanandan Mohan

no information yet

Bench

MON
MON
KUW
KUW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet