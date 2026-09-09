Squads Mongolia vs Kuwait T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 06.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Amarmend Temullen
no information yet
Ahmed Ilyas
bowler
Bat-Yalalt Namsrai
all rounder
Ahmed Mirza
bowler
Batjargal Turbold
no information yet
Ahmed Nawaf
all rounder
Batkhuyag Enkhbat
no information yet
Anto Clinto
batsman
Ganbold Gandemberel
no information yet
Aslam Mohommed
all rounder
Gantulga Sodbileg
no information yet
Bhavsar Meet
wicket keeper
Jamyansuren Davaasuren
batsman
Farooq Muhammad
no information yet
Idrees Adnan
all rounder
Natsagdorj Sanchir
no information yet
Khan Shiraz
all rounder
Nyambaatar Naranbaatar
batsman
Lathif Nimish
all rounder
Od Lutbayar
wicket keeper
M Mohammed Shafeeq
bowler
Shurentsetseg Zoljavkhlan
no information yet
Monib Sayed
bowler
Turmunkh Tumursukh
all rounder
Patel Usman
wicket keeper
Vivekanandan Mohan
no information yet
Sandaruwan Ravija
batsman
Match has not started yet