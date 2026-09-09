Match details Mongolia vs Kuwait T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 06.10.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 2026
|Date:
|Monday, October 05, 2026 - Wednesday, October 14, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, October 06, 2026 06:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Mongolia Squad
Kuwait Squad
|Players
|Ahmed Ilyas, Ahmed Mirza, Ahmed Nawaf, Anto Clinto, Aslam Mohommed, Bhavsar Meet, Farooq Muhammad, Idrees Adnan, Khan Shiraz, Lathif Nimish, M Mohammed Shafeeq, Monib Sayed, Patel Usman, Sandaruwan Ravija, Tahir Bilal, Umar Muhammad
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet