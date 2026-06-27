Squads West Indies vs Ireland T20i ICC T20 World Cup, Women 27.06.2026

T20iCounty Ground, Bristol
WIN
WIN

128

IRL
IRL

129

Playing

WIN
WIN
IRL
IRL
First TeamSecond Team
Matthews Hayley

all rounder

Hunter Amy

wicket keeper

Lewis Gaby

batsman

Prendergast Orla

all rounder

Taylor Stafanie

all rounder

Dottin Deandra

all rounder

Paul Leah

all rounder

Henry Chinelle

all rounder

Tector Alice

all rounder

Kelly Arlene

all rounder

Bench

WIN
WIN
IRL
IRL
First TeamSecond Team
James Zaida

all rounder

Delany Laura

all rounder