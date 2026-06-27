Squads West Indies vs Ireland T20i ICC T20 World Cup, Women 27.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Matthews Hayley
all rounder
Hunter Amy
wicket keeper
Joseph Qiana
bowler
Lewis Gaby
batsman
Campbelle Shemaine Altia
wicket keeper
Prendergast Orla
all rounder
Taylor Stafanie
all rounder
Stokell Rebecca
batsman
Dottin Deandra
all rounder
Paul Leah
all rounder
Henry Chinelle
all rounder
Tector Alice
all rounder
Claxton Jahzara
bowler
Little Louise
batsman
Glasgow Jannillea
batsman
Kelly Arlene
all rounder
Alleyne Aaliyah
bowler
Maguire Aimee
bowler
Fletcher Afy
bowler
Maguire Jane
bowler
Munisar Ashmini
bowler
Murray Cara
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Hector Shawnisha
bowler
Canning Ava
bowler
James Zaida
all rounder
Coulter Reilly Christina
batsman
Mangru Mandy
batsman
Dalzell Alana
batsman
Ramharack Karishma
bowler
Delany Laura
all rounder