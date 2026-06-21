Squads West Indies vs Sri Lanka T20i ICC T20 World Cup, Women 21.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dottin Deandra
all rounder
Athapaththu Chamari
all rounder
Matthews Hayley
all rounder
Gunaratne Vishmi
batsman
Campbelle Shemaine Altia
wicket keeper
Dulani Imesha
batsman
Taylor Stafanie
all rounder
Madavi Harshitha
batsman
Claxton Jahzara
bowler
Dilhari Kavisha
all rounder
Henry Chinelle
all rounder
de Silva Nilakshi
batsman
Glasgow Jannillea
batsman
Nuthyangana Kaushani
wicket keeper
Alleyne Aaliyah
bowler
Kumari Sugandika
bowler
Fletcher Afy
bowler
Kavindi Kawya
bowler
Ramharack Karishma
bowler
Madushani Nimasha
bowler
Munisar Ashmini
bowler
Ayodhya Mithali
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Hector Shawnisha
bowler
Gimhani Shashini
no information yet
James Zaida
all rounder
Karunaratne Hansima
batsman
Joseph Qiana
bowler
Madara Malki
bowler
Mangru Mandy
batsman
Perera Hasini
batsman