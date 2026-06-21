Squads West Indies vs Sri Lanka T20i ICC T20 World Cup, Women 21.06.2026

T20iCounty Ground, Bristol
WIN
WIN

99

SRI
SRI

98

Playing

WIN
WIN
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Dottin Deandra

all rounder

Matthews Hayley

all rounder

Taylor Stafanie

all rounder

Dilhari Kavisha

all rounder

Henry Chinelle

all rounder

Ayodhya Mithali

no information yet

Bench

WIN
WIN
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Gimhani Shashini

no information yet

James Zaida

all rounder