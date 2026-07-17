Squads London Spirit vs Birmingham Phoenix The hundred The Hundred 09.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Carlson Kiran
batsman
Bethell Jacob
all rounder
Chohan Jafer
all rounder
Boult Trent
bowler
Dawson Liam
all rounder
Clarke Joe
wicket keeper
Dickson Sean
batsman
Donald Aneurin
batsman
Douthwaite Daniel
all rounder
Duckett Ben
wicket keeper
Gleeson Richard
bowler
Helm Tom
bowler
Higgins Ryan
all rounder
Howell Benny
all rounder
Jennings Keaton
batsman
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Madsen Wayne
batsman
Livingstone Liam
all rounder
Overton Jamie
bowler
McCann Freddie
batsman
Simpson John
wicket keeper
Mousley Dan
batsman
Turner Ashton
batsman
Patterson-White Liam
bowler
Warner David
batsman
Smeed Will
batsman
Williamson Kane
batsman
Southee Tim
bowler
Wood Luke
bowler
Wood Chris
bowler
Worrall Daniel
bowler
Match has not started yet