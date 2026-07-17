Squads London Spirit vs Birmingham Phoenix The hundred The Hundred 09.08.2026

The hundred

LON
LON
BIR
BIR

Playing

LON
LON
BIR
BIR
First TeamSecond Team
Bethell Jacob

all rounder

Chohan Jafer

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Helm Tom

bowler

Higgins Ryan

all rounder

Howell Benny

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Simpson John

wicket keeper

Smeed Will

batsman

Wood Luke

bowler

Bench

LON
LON
BIR
BIR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet