Sean Robert Dickson

Sean Robert Dickson

batsman

Full name:Sean Robert Dickson
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Glamorgan

London Spirit

Somerset

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches986543
Innings611
Overs16.32.01.0
Balls---
Maidens300
Runs54209
Wickets201
Avg2709
SR49.506
Eco3.27109
BB201
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches986543
Innings1686036
Not outs1369
Runs51801662831
Balls Faced101011930635
Avg33.4130.7730.77
SR51.2886.11130.86
Fours61012356
Fifties20114
Sixies514028
Highest31810353
Hundreds1410

Sean Robert Dickson Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

LiveGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

(8 ov.) 78/3

WOR

WOR

161

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Rew, James

Rew, James

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Morgan, Eoin

Morgan, Eoin

Crawley, Zak

Crawley, Zak

Critchley, Matt

Critchley, Matt

Smith, Ruaidhri

Smith, Ruaidhri