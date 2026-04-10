Sean Robert Dickson

County Championship
Essex vs Somerset
County Championship
ESS
149
SOM
(43 ov.) 179/5
Nottinghamshire vs Glamorgan
County Championship
NOT
279
GLA
(32 ov.) 81/4
Hampshire vs Somerset
County Championship
HAM
238
SOM
(36 ov.) 154/3
Glamorgan vs Leicestershire
County Championship
GLA
(96 ov.) 334/7
LEI
Hampshire vs Glamorgan
County Championship
HAM
GLA
(96 ov.) 353/1
Somerset vs Yorkshire
County Championship
SOM
(50 ov.) 201/3
YOR
162
Glamorgan vs Somerset
County Championship
GLA
SOM
(0 ov.) 337/9
Warwickshire vs Glamorgan
County Championship
WAR
GLA
(96 ov.) 341/8
Somerset vs Sussex
County Championship
SOM
(96 ov.) 335/5
SUS
Sussex vs Glamorgan
County Championship
SUS
(44 ov.) 136/2
GLA
155
Nottinghamshire vs Somerset
County Championship
NOT
SOM
(96 ov.) 295/7
Glamorgan vs Surrey
County Championship
GLA
(80 ov.) 244/6
SUR
Somerset vs Warwickshire
County Championship
SOM
208
WAR
(31 ov.) 92/2
Leicestershire vs Glamorgan
County Championship
LEI
GLA
Glamorgan vs Hampshire
County Championship
GLA
HAM
Somerset vs Glamorgan
County Championship
SOM
GLA
Glamorgan vs Warwickshire
County Championship
GLA
WAR
Surrey vs Glamorgan
County Championship
SUR
GLA
Glamorgan vs Essex
County Championship
GLA
ESS