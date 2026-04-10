Liam Patterson-White

Liam Patterson-White

bowler

Full name:Liam Patterson-White
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix

Nottinghamshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches4122
Innings6620
Overs1065.0152.1
Balls--
Maidens2165
Runs3080743
Wickets9532
Avg32.4223.21
SR67.2628.53
Eco2.894.88
BB85
4w30
5w42
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches4122
Innings5718
Not outs61
Runs1201314
Balls Faced2194339
Avg23.5418.47
SR54.7492.62
Fours16523
Fifties61
Sixies1411
Highest10162
Hundreds10

Liam Patterson-White Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

(6 ov.) 58/0

NOT

NOT

166

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

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Hammond, Miles

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Singh, Fateh