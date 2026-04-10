Daniel Richard Mousley

Daniel Richard Mousley

batsman

Full name:Daniel Richard Mousley
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix

Mi Emirates

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches20929
Innings9725
Overs31.042.069.1
Balls---
Maidens330
Runs124178510
Wickets0727
Avg025.4218.88
SR03615.37
Eco44.237.37
BB034
4w002
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches20929
Innings32927
Not outs204
Runs833338618
Balls Faced1562354441
Avg27.7637.5526.86
SR53.3295.48140.13
Fours1052047
Fifties725
Sixies81424
Highest9410563
Hundreds010

Daniel Richard Mousley Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

(20 ov.) 203/5

GLO

GLO

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

John, Figy

John, Figy

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Rayudu, Ambati

Rayudu, Ambati

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob