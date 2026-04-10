John Andrew Simpson

John Andrew Simpson

wicket keeper

Full name:John Andrew Simpson
Nationality:England

Teams

2026 Teams

London Spirit

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches3201103153
Innings0200
Overs03.000
Balls----
Maidens0000
Runs02300
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco07.6600
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches3201103153
Innings232081136
Not outs0451222
Runs20906817822472
Balls Faced311904220771918
Avg1032.9725.8221.68
SR64.5147.6285.79128.88
Fours21176168166
Fifties05288
Sixies0582193
Highest171678284
Hundreds01000

John Andrew Simpson Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultSussex vs Middlesex

Sussex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

182

MID

MID

213

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Clark, Tom

Clark, Tom

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Morgan, Eoin

Morgan, Eoin

Crawley, Zak

Crawley, Zak

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Critchley, Matt

Critchley, Matt