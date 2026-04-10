Daniel Alexander Douthwaite

Daniel Alexander Douthwaite

all rounder

Full name:Daniel Alexander Douthwaite
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Glamorgan

London Spirit

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches311248
Innings491143
Overs547.277.1123.4
Balls---
Maidens5640
Runs23594491131
Wickets561341
Avg42.1234.5327.58
SR58.6435.6118.09
Eco4.35.819.14
BB634
4w101
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches311248
Innings47938
Not outs5310
Runs1163151540
Balls Faced2287150365
Avg27.6925.1619.28
SR50.85100.66147.94
Fours1511328
Fifties612
Sixies16541
Highest1005253
Hundreds100

Daniel Alexander Douthwaite Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

UpcomingGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

WOR

WOR

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

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