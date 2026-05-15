Freddie William McCann

Freddie William McCann

batsman

Full name:Freddie William McCann
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix

Nottinghamshire

Freddie William McCann Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

ResultDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

164

NOT

NOT

166

ResultNottinghamshire vs Leicestershire

Nottinghamshire vs Leicestershire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

149

LEI

LEI

143

ResultYorkshire vs Nottinghamshire

Yorkshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

193

NOT

NOT

175

ResultNottinghamshire vs Surrey

Nottinghamshire vs Surrey

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

163

SUR

SUR

156

One-Day Cup

ResultNottinghamshire vs Somerset

Nottinghamshire vs Somerset

One-Day Cup

The John Fretwell Sporting Complex

NOT

NOT

259

SOM

SOM

258

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

One-Day Cup

John Fretwell Sporting Complex

NOT

NOT

283

WAR

WAR

282

ResultNottinghamshire vs Leicestershire

Nottinghamshire vs Leicestershire

One-Day Cup

Trent Bridge

NOT

NOT

200

LEI

LEI

199

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

One-Day Cup

New Lancashire County Cricket Ground

LAN

LAN

220

NOT

NOT

189

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

One-Day Cup

Kent County Cricket Ground

KEN

KEN

294

NOT

NOT

293

ResultNottinghamshire vs Northamptonshire

Nottinghamshire vs Northamptonshire

One-Day Cup

Queen's Park

NOT

NOT

261

NOR

NOR

259

UpcomingGloucestershire vs Nottinghamshire

Gloucestershire vs Nottinghamshire

One-Day Cup

College Ground in Cheltenham

GLO

GLO

NOT

NOT

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