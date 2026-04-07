Ashok Sharma

Ashok Sharma

bowler

Full name:Ashok Sharma
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Gujarat Titans

Rajasthan

Rajasthan Royals

Ashok Sharma Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Mumbai Indians

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

150

MI

MI

123

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultGujarat Titans vs Mumbai Indians

Gujarat Titans vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

100

MI

MI

199

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultChennai Super Kings vs Gujarat Titans

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

158

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultGujarat Titans vs Punjab Kings

Gujarat Titans vs Punjab Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

167

PBKS

PBKS

163

ResultRajasthan Royals vs Gujarat Titans

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

152

GT

GT

229

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultGujarat Titans vs Chennai Super Kings

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

229

CSK

CSK

140

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Another Players

Sran, Barinder

Sran, Barinder

Ayachi, Nakul

Ayachi, Nakul

Godara, Sumit

Godara, Sumit

Choudhary, M

Choudhary, M

Miller, David

Miller, David

Joshi, Aniruddha

Joshi, Aniruddha

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Jaiswal, Yashasvi

Jaiswal, Yashasvi

Khan, Salman Faruk

Khan, Salman Faruk

Lamba, Abhimanyu

Lamba, Abhimanyu