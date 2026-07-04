Jamaica Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Jamaica

Smith, Odean

Jamaica

Powell, Rovman

Jamaica

Bonner, Nkrumah

Jamaica

Palmer, Paul

Jamaica

Green, Derval

Jamaica

Morrison, Romaine

Jamaica

Shields, Ojay

Jamaica

Bryan, Gordon

Jamaica

Frazer, Akim

Jamaica

Gilzene, Tevin

Jamaica

Gayle, Chris

Jamaica

Blackwood, Jermaine

Jamaica

King, Brandon

Jamaica

Royal, Jeavor

Jamaica

Barnes, Brad Omarley

Jamaica

Russell, Andre

Jamaica

Taylor, Stafanie

Jamaica

Walton, Chadwick

Jamaica

Bulli, Dennis

Jamaica

Nation, Chedean

Jamaica

Scott, Lena

Jamaica

Sewell, Damani

Jamaica

Salmon, Pete

Jamaica

Glenn, Javelle

Jamaica

Ebanks, Damian

Jamaica

Henry, Chinelle

Jamaica

Lamont, Christopher

Jamaica

Gordon, Andel

Jamaica

Powell, Christopher Michael

Jamaica

Lewis, Ramaal

Jamaica

Thomas, Oshane

Jamaica

Neive, McNally

Jamaica

Wilmott, Kate

Jamaica

Bryce, Abigail

Jamaica

Campbell, John

Jamaica

Lawes, Vitel

Jamaica