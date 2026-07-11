Vitel Lawes

Vitel Lawes

Full name:Vitel Lawes
Nationality:Jamaica

Teams

2026 Teams

Desert Vipers

Jamaica Kingsmen

West Indies

West Indies

Vitel Lawes Schedule & Results

ODI Series West Indies vs. New Zealand

ResultWest Indies vs New Zealand

West Indies vs New Zealand

ODI Series West Indies vs. New Zealand

Providence Stadium, Providence

WI

WI

(16 ov.) 82/1

NZ

NZ

267

ResultWest Indies vs New Zealand

West Indies vs New Zealand

ODI Series West Indies vs. New Zealand

Providence Stadium, Providence

WI

WI

138

NZ

NZ

141

ResultWest Indies vs New Zealand

West Indies vs New Zealand

ODI Series West Indies vs. New Zealand

Providence Stadium, Providence

WI

WI

140

NZ

NZ

(33 ov.) 114/4

ResultWest Indies vs New Zealand

West Indies vs New Zealand

ODI Series West Indies vs. New Zealand

Providence Stadium, Providence

WI

WI

188

NZ

NZ

189

ResultWest Indies vs New Zealand

West Indies vs New Zealand

ODI Series West Indies vs. New Zealand

Providence Stadium, Providence

WI

WI

(12 ov.) 80/2

NZ

NZ

268

T20 Global Super League

Caribbean Premier League

ResultJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

(13 ov.) 95/3

ANT

ANT

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Tridents

Jamaica Kingsmen vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BTR

BTR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

GAW

GAW

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

JAM

JAM

UpcomingBarbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

JAM

JAM

Another Players

Parris, Shaqkere

Parris, Shaqkere

Redwood, Tamarie

Redwood, Tamarie

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Mindley, Marquino

Mindley, Marquino

Beckford, Daniel

Beckford, Daniel

Matthew, Mervin

Matthew, Mervin

Dindya, Mavendra

Dindya, Mavendra

Edwards, Reon

Edwards, Reon

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Khan, Azam

Khan, Azam