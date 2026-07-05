Johann Layne

Johann Layne

all rounder

Full name:Johann Layne
Nationality:Trinidad and Tobago
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Barbados Royals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches112
Innings212
Overs21.04.03.0
Balls---
Maidens100
Runs811834
Wickets500
Avg16.200
SR25.200
Eco3.854.511.33
BB500
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches112
Innings111
Not outs110
Runs38111
Balls Faced85113
Avg001
SR44.710033.33
Fours500
Fifties000
Sixies010
Highest38111
Hundreds000

Johann Layne Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Jamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Barbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

JAM

JAM

UpcomingBarbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

GAW

GAW

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Miller, David

Miller, David

Nurse, Ashley

Nurse, Ashley

Ahmad, Qais

Ahmad, Qais

Chigumbura, Elton

Chigumbura, Elton

Tector, Harry

Tector, Harry

Khan, Imran

Khan, Imran

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Holder, Jason

Holder, Jason

Singh, Robin

Singh, Robin