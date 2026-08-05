Squads St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents T20 Caribbean Premier League 01.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Athanaze Alick
batsman
Alleyne Kadeem
bowler
Bidaisee Navin
batsman
Carter Zachary
no information yet
Charles Johnson
batsman
Clarke Rivaldo
wicket keeper
Chaudhary Nikhil
all rounder
De Kock Quinton
wicket keeper
Fletcher Andre
wicket keeper
Descartes Sadrack
all rounder
Hasaranga Wanindu
all rounder
Green Chris
bowler
Holder Jason
all rounder
James Kofi
batsman
Louis Jeremiah
bowler
King Brandon
batsman
Louis Mikyle
batsman
Layne Johann
all rounder
Mayers Kyle
all rounder
Linde George
all rounder
McCoy Obed
bowler
Motara Zishan
no information yet
McKenzie Micah
all rounder
Motie Gudakesh
bowler
Nedd Ashmead Romano
bowler
Pollard Jakeem
no information yet
Salamkheil Waqar
no information yet
Rutherford Sherfane
batsman
Shah Naseem
bowler
Sams Daniel
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Simmonds Ramon Romario
bowler
Wickham Kevin
batsman
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Match has not started yet