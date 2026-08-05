Squads St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents T20 Caribbean Premier League 01.09.2026

T20

Basseterre

SKN
SKN
BTR
BTR

Playing

SKN
SKN
BTR
BTR
First TeamSecond Team
Carter Zachary

no information yet

Clarke Rivaldo

wicket keeper

Chaudhary Nikhil

all rounder

De Kock Quinton

wicket keeper

Fletcher Andre

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

James Kofi

batsman

Layne Johann

all rounder

Mayers Kyle

all rounder

Linde George

all rounder

Motara Zishan

no information yet

McKenzie Micah

all rounder

Pollard Jakeem

no information yet

Salamkheil Waqar

no information yet

Sams Daniel

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Bench

SKN
SKN
BTR
BTR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet