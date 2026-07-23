Squads St. Lucia Kings vs Barbados Tridents T20 Caribbean Premier League 16.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Noor
bowler
Alleyne Kadeem
bowler
Auguste Ackeem
batsman
Bosch Eathan
all rounder
Campbell Khari
bowler
Clarke Rivaldo
wicket keeper
Charles Johnson
batsman
De Kock Quinton
wicket keeper
Chase Roston
all rounder
Green Chris
bowler
Clarke Mc Kenny
bowler
James Kofi
batsman
David Tim
batsman
King Brandon
batsman
Descartes Sadrack
all rounder
Layne Johann
all rounder
Du Plessis Faf
batsman
Motara Zishan
no information yet
Forde Matthew
bowler
Omarzai Azmatullah
all rounder
Gaston Keon
bowler
Parris Shaqkere
bowler
Glenn Javelle
batsman
Powell Rovman
all rounder
Govia Mikhil
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Jeremiah Johann
batsman
Sams Daniel
all rounder
Jones Aaron
batsman
Simmonds Ramon Romario
bowler
Joseph Alzarri
bowler
Ur Rahman Mujeeb
bowler
McKenzie Micah
all rounder
Van der Dussen Rassie
batsman
Mills Tymal
bowler
Warrican Jomel
bowler
Pierre Khary
all rounder
Young Nyeem
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Shamsi Tabraiz
bowler
Thomas Oshane
bowler
Wiese David
all rounder
Match has not started yet