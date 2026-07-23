Squads St. Lucia Kings vs Barbados Tridents T20 Caribbean Premier League 16.08.2026

T20

Gros Islet

STL
STL
BTR
BTR

Playing

STL
STL
BTR
BTR
First TeamSecond Team
Bosch Eathan

all rounder

Clarke Rivaldo

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Chase Roston

all rounder

James Kofi

batsman

David Tim

batsman

Layne Johann

all rounder

Motara Zishan

no information yet

Powell Rovman

all rounder

Govia Mikhil

all rounder

Sams Daniel

all rounder

McKenzie Micah

all rounder

Pierre Khary

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Wiese David

all rounder

Bench

STL
STL
BTR
BTR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet