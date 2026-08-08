Navin Bidaisee

Navin Bidaisee

batsman

Full name:Navin Bidaisee

Teams

2026 Teams

Dubai Capitals

St. Kitts and Nevis Patriots

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches4
Innings2
Overs13.0
Balls-
Maidens0
Runs65
Wickets3
Avg21.66
SR26
Eco5
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches4
Innings4
Not outs0
Runs69
Balls Faced154
Avg17.25
SR44.8
Fours4
Fifties0
Sixies0
Highest30
Hundreds0

Navin Bidaisee Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BTR

BTR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

UpcomingBarbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

SKN

SKN

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Goolie, Jyd Uri

Goolie, Jyd Uri

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Jaggesar, Jon-Russ

Jaggesar, Jon-Russ

Karunaratne, Chamika

Karunaratne, Chamika

Warner, David

Warner, David

Ngarava, Richard

Ngarava, Richard

Khan, Muhammad Mohsin

Khan, Muhammad Mohsin