Squads St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 12.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Noor
bowler
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Auguste Ackeem
batsman
Athanaze Alick
batsman
Campbell Khari
bowler
Bidaisee Navin
batsman
Charles Johnson
batsman
Bosch Corbin
all rounder
Chase Roston
all rounder
Boucher Leniko
wicket keeper
Clarke Mc Kenny
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
David Tim
batsman
Fletcher Andre
wicket keeper
Descartes Sadrack
all rounder
Goolie Jyd Uri
batsman
Du Plessis Faf
batsman
Holder Jason
all rounder
Forde Matthew
bowler
Lewis Evin
batsman
Gaston Keon
bowler
Louis Jeremiah
bowler
Glenn Javelle
batsman
Louis Mikyle
batsman
Govia Mikhil
all rounder
Mayers Kyle
all rounder
Jeremiah Johann
batsman
Nawaz Mohammad
all rounder
Jones Aaron
batsman
Nedd Ashmead Romano
bowler
Joseph Alzarri
bowler
Rossouw Rilee
batsman
McKenzie Micah
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Mills Tymal
bowler
Salamkheil Waqar
no information yet
Pierre Khary
all rounder
Shah Naseem
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Shamsi Tabraiz
bowler
Thomas Oshane
bowler
Wiese David
all rounder
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