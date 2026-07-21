Squads St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 12.08.2026

T20

Gros Islet

STL
STL
SKN
SKN

Playing

STL
STL
SKN
SKN
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Chase Roston

all rounder

Boucher Leniko

wicket keeper

David Tim

batsman

Fletcher Andre

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Lewis Evin

batsman

Govia Mikhil

all rounder

Mayers Kyle

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

McKenzie Micah

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Pierre Khary

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Wiese David

all rounder

Bench

STL
STL
SKN
SKN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet