Match details St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 08.08.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, August 08, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Arnos Vale Ground, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
St. Kitts and Nevis Patriots Squad
Trinbago Knight Riders Squad
|Players
|Ali Khan Muhammad Ahsan, Amir Mohammad, Bravo Darren, Bravo Dwayne, Cariah Yannick, Carty Keacy, Clarke Mc Kenny, Da Silva Joshua, Edward Nathan, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Netravalkar Saurabh, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Roy Jason, Russell Andre, Tariq Usman
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Arnos Vale Ground
|City
|Kingstown
|Capacity
|no information yet
|Ends
|Airport End
|Hosts to
Match has not started yet