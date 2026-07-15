Match details St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 08.08.2026

T20

Kingstown

SKN
SKN
TKR
TKR

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, August 08, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:Arnos Vale Ground, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

St. Kitts and Nevis Patriots Squad

PlayersAfridi Muhammad Abbas, Athanaze Alick, Bidaisee Navin, Bosch Corbin, Boucher Leniko, Farooqi Fazalhaq, Fletcher Andre, Goolie Jyd Uri, Holder Jason, Lewis Evin, Louis Jeremiah, Louis Mikyle, Mayers Kyle, Nawaz Mohammad, Nedd Ashmead Romano, Rossouw Rilee, Rutherford Sherfane, Salamkheil Waqar, Shah Naseem
Benchno information yet

Trinbago Knight Riders Squad

PlayersAli Khan Muhammad Ahsan, Amir Mohammad, Bravo Darren, Bravo Dwayne, Cariah Yannick, Carty Keacy, Clarke Mc Kenny, Da Silva Joshua, Edward Nathan, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Netravalkar Saurabh, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Roy Jason, Russell Andre, Tariq Usman
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumArnos Vale Ground
CityKingstown
Capacityno information yet
EndsAirport End
Hosts to

Match has not started yet