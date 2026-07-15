Squads St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 08.08.2026

T20

Kingstown

SKN
SKN
TKR
TKR

Playing

SKN
SKN
TKR
TKR
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Bravo Dwayne

all rounder

Boucher Leniko

wicket keeper

Fletcher Andre

wicket keeper

Da Silva Joshua

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Lewis Evin

batsman

Hales Alex

batsman

Hinds Terrance

all rounder

Mayers Kyle

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Salamkheil Waqar

no information yet

Roy Jason

batsman

Russell Andre

all rounder

Bench

SKN
SKN
TKR
TKR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet