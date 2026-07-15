Squads St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 08.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Athanaze Alick
batsman
Amir Mohammad
bowler
Bidaisee Navin
batsman
Bravo Darren
batsman
Bosch Corbin
all rounder
Bravo Dwayne
all rounder
Boucher Leniko
wicket keeper
Cariah Yannick
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Carty Keacy
batsman
Fletcher Andre
wicket keeper
Clarke Mc Kenny
bowler
Goolie Jyd Uri
batsman
Da Silva Joshua
wicket keeper
Holder Jason
all rounder
Edward Nathan
bowler
Lewis Evin
batsman
Hales Alex
batsman
Louis Jeremiah
bowler
Hinds Terrance
all rounder
Louis Mikyle
batsman
Hosein Akeal
bowler
Mayers Kyle
all rounder
Munro Colin
batsman
Nawaz Mohammad
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Nedd Ashmead Romano
bowler
Netravalkar Saurabh
bowler
Rossouw Rilee
batsman
Pollard Kieron
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Pooran Nicholas
wicket keeper
Salamkheil Waqar
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Roy Jason
batsman
Shah Naseem
bowler
Russell Andre
all rounder
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