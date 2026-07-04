Bengal Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Bengal

Shami, Mohammed

India

Kumar, Saurabh

India

Easwaran, Abhimanyu

India

Deep, Akash

India

Gharami, Sudip Kumar

India

Majumdar, Anustup

India

Boken, Ompal

India

Saha, Wriddhiman

India

Porel, Abhishek

India

Ahmed, Shahbaz

India

Sharma, Aditya

Arun Singh, Vikash

India

Ralte, Remruatdika

India

Gandhi, Shakir Habib

India

Khaira, Ranjot Singh

India

Chowdhury, Ritwik Roy

India

Lal, Karan

India

Porel, Ishan

India

Chatterjee, Sudip

India

Kumar, Ravi

Chaudhary, Saksham

India

Maity, Kaushik

India

Barman, Prayas Ray

India

Goswami, Shreevats

India

Yadav, Sujit

India

Tiwary, Manoj

India

Das, Sandipan

India

Pan, Agniv

India

Tiwari, Anurag Shubhash

Kaif, MD

India

Bal, Suvankar

Paul, Ankur

India

Halder, Debopratim

Sarkar, Subham

Purohit, Aditya

Ghosh, Shreyansh

India

Guha, Yudhajit Kaushik

India

Gani, Aamir

India

Ghosh, Avilin

India

Chatterjee, Subham

India

Kumar, Rohit

India

Jaiswal, Suraj Sindhu

India

Vivek, Rishabh

Dey, Shuvam

Vivek, Rishav

Ghosh, Sayan

India

Gupta, Sumanta Anil

India

Singh, Vikas

India

Singh, Saurabh

India

Prasad, Rahul

India

Saifi, Kazi Junaid

India

Mohanta, Sumit

India

Bhati, Vishal

India

Mishra, Ankit

India

Nag, Sumit