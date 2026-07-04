Cape Town Samp Army Cricket Team Players

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Cape Town Samp Army

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Rossington, Adam

England

Ali, Haider

Pakistan

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Ahmad, Qais

Afghanistan

Zhuwao, Cephas

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Irshad, Salman

Pakistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Hatzoglou, Peter

Australia

Chari, Brian

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Maposa, Tawanada

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Kamunhukamwe, Tinashe

Zimbabwe

Gordon, Nicholson

Malan, Dawid

England

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Bennet, Brian

Zimbabwe

Binny, Stuart

India

Curran, Tom

England

Patel, Parthiv

India

Jayawardene, Sineth

Sri Lanka

Willey, David

England

Taylor, Jack

England

Hamza, Amir

Afghanistan

Frost, Mike

Ireland

Irfan, Mohamed

Julien, Leonardo

Trinidad and Tobago

Shahnawaz, Dahani

Pakistan