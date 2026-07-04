Follow us
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Rossington, Adam
England
Ali, Haider
Pakistan
Cottrell, Sheldon
Trinidad and Tobago
Theekshana, Morawakage Maheesh
Sri Lanka
Ahmad, Qais
Afghanistan
Zhuwao, Cephas
Zimbabwe
Curran, Ben
Rajapaksa, Bhanuka
Irshad, Salman
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Hatzoglou, Peter
Australia
Chari, Brian
Williams, Sean
Maposa, Tawanada
Campbell, Johnathan
Ngarava, Richard
Kamunhukamwe, Tinashe
Gordon, Nicholson
Malan, Dawid
Naib, Gulbadin
Janat, Karim
Gurbaz, Rahmanullah
Bennet, Brian
Binny, Stuart
India
Curran, Tom
Patel, Parthiv
Jayawardene, Sineth
Willey, David
Taylor, Jack
Hamza, Amir
Frost, Mike
Ireland
Irfan, Mohamed
Julien, Leonardo
Shahnawaz, Dahani