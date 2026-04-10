Dawid Johannes Malan

NS vs BP, Review | Northern Superchargers jump to first place after win against Birmingham Phoenix

Northern Superchargers beat Birmingham Phoenix by 36 runs at Headingley on August 15. Zak Crawley, Dawid Malan, and Harry Brook set the platform with a huge score, and Adil Rashid changes the game with two big wickets as the Superchargers jump to the top of the table after the win.