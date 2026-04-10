Dawid Johannes Malan

County Championship
Yorkshire vs Hampshire
County Championship
YOR
(24 ov.) 48/4
HAM
251
Gloucestershire vs Durham
County Championship
GLO
DUR
(88 ov.) 456/2
Gloucestershire vs Lancashire
County Championship
GLO
(44 ov.) 124/6
LAN
Yorkshire vs Sussex
County Championship
YOR
SUS
(96 ov.) 373/6
Derbyshire vs Gloucestershire
County Championship
DER
GLO
(96 ov.) 287/6
Somerset vs Yorkshire
County Championship
SOM
(50 ov.) 201/3
YOR
162
Warwickshire vs Yorkshire
County Championship
WAR
147
YOR
(25 ov.) 110/4
Gloucestershire vs Kent
County Championship
GLO
325
KEN
(2 ov.) 1/0
Yorkshire vs Surrey
County Championship
YOR
(96 ov.) 362/4
SUR
Gloucestershire vs Northamptonshire
County Championship
GLO
154
NOR
(17 ov.) 37/3
Yorkshire vs Warwickshire
County Championship
YOR
(96 ov.) 386/6
WAR
Northamptonshire vs Gloucestershire
County Championship
NOR
(96 ov.) 380/7
GLO
Leicestershire vs Yorkshire
County Championship
LEI
(0 ov.) 177/3
YOR
185
Worcestershire vs Gloucestershire
County Championship
WOR
GLO
(96 ov.) 258/7
Hampshire vs Yorkshire
County Championship
HAM
YOR
Gloucestershire vs Worcestershire
County Championship
GLO
WOR
Yorkshire vs Leicestershire
County Championship
YOR
LEI
Durham vs Gloucestershire
County Championship
DUR
GLO
Surrey vs Yorkshire
County Championship
SUR
YOR
Gloucestershire vs Derbyshire
County Championship
GLO
DER
Yorkshire vs Essex
County Championship
YOR
ESS
Lancashire vs Gloucestershire
County Championship
LAN
GLO
Yorkshire vs Somerset
County Championship
YOR
SOM
Gloucestershire vs Middlesex
County Championship
GLO
MID
Nottinghamshire vs Yorkshire
County Championship
NOT
YOR
Kent vs Gloucestershire
County Championship
KEN
GLO