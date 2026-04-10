Dawid Johannes Malan

Dawid Johannes Malan

batsman

Full name:Dawid Johannes Malan
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Rangpur Riders

Sunrisers Leeds

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches222162212169294
Innings8211406652
Overs37.02.32.0708.1227.094.3
Balls------
Maidens4008121
Runs131172725561327722
Wickets211634123
Avg65.5172740.5732.3631.39
SR111151267.4433.2124.65
Eco3.546.813.53.65.847.64
BB211542
4w000210
5w000100
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches222162212169294
Innings392160363165287
Not outs048212543
Runs1074104618921320161578048
Balls Faced2622108814282467271886249
Avg27.5361.5236.3838.5943.9732.98
SR40.9696.13132.4953.585.65128.78
Fours1461001941779634803
Fifties9516683049
Sixies123623785248
Highest140134103219185117
Hundreds15130155

Dawid Johannes Malan Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

UpcomingYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

LEI

LEI

One-Day Cup

The Hundred

Dawid Malan News

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NS vs BP, Review | Northern Superchargers jump to first place after win against Birmingham Phoenix

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Northern Superchargers beat Birmingham Phoenix by 36 runs at Headingley on August 15. Zak Crawley, Dawid Malan, and Harry Brook set the platform with a huge score, and Adil Rashid changes the game with two big wickets as the Superchargers jump to the top of the table after the win.

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Vagadia, Yash

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Rauf, Haris

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Zadran, Mujeeb Ur Rahman

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Tahir, Imran

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Hammond, Miles

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Bracey, James

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Price, Tom

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Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Pretorius, Dwaine

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Edwards, Mickey

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