Follow us
Linde, George
South Africa
Muhammad, Waseem
United Arab Emirates
Khan, Sharjeel
Pakistan
Amir, Mohammad
Chapman, Mark
New Zealand
Seifert, Tim
Smeed, Will
England
Baig, Mirza Tahir
Ballance, Gary
Zimbabwe
Mutumbami, Richmond
Kaia, Innocent
Omarzai, Azmatullah
Afghanistan
Magala, Sisanda
Dupavillon, Daryn
Madande, Clive
Ervine, Craig
Evans, Brad
Welch, Nick
Muzondo, Owen
Tiripano, Donald
Ali, Asif
Cartwright, Hilton
Australia
Chatara, Tendai
Fletcher, Andre
Grenada
Zadran, Dawlat
Zazai, Hazratullah
Chakabva, Regis
Tinotenda Tinashe Maphosa
Farooq, Muhammad
Abbas, Tayab
de Silva, Raveen
Daud, Kashif
Irfan, Mohammad
Shah, Yasir
Rohid Khan, Mohammad
Rohid, Muhammad