Durban Qalandars Cricket Team Players

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Durban Qalandars

Linde, George

South Africa

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Sharjeel

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Smeed, Will

England

Baig, Mirza Tahir

Ballance, Gary

Zimbabwe

Mutumbami, Richmond

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Magala, Sisanda

South Africa

Dupavillon, Daryn

South Africa

Madande, Clive

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Muzondo, Owen

Zimbabwe

Tiripano, Donald

Zimbabwe

Ali, Asif

Pakistan

Cartwright, Hilton

Australia

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Fletcher, Andre

Grenada

Zadran, Dawlat

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Chakabva, Regis

Zimbabwe

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Abbas, Tayab

de Silva, Raveen

Daud, Kashif

United Arab Emirates

Irfan, Mohammad

Pakistan

Shah, Yasir

Pakistan

Rohid Khan, Mohammad

United Arab Emirates

Rohid, Muhammad