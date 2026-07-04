Fata Region Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Fata Region

Hamza, Mir

Pakistan

Javed, Akif

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Sarwar, Mohammad

Pakistan

Khan, Bismillah

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Raees, Rumman

Pakistan

Shahzad, Khurram

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Irfan SLA, Mohammad

Pakistan

Ullah, Najeeb

Ahmed, Mukhtar

Pakistan

Zia-ul-Haq

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Irfan, Mohammad

Pakistan

Mahmood, Zahid

Pakistan

Afridi, Asif

Pakistan

Ali, Asif

Pakistan

Afridi, Rehan

Pakistan

Shah, Irfanullah

Pakistan

Irfan Jr, Mohammad

Pakistan

Aziz, Abdul

Hayatullah

Pakistan

Khan, Maaz

Pakistan

Khan, Salman

Khan, Azaz

Pakistan

Usman, Mohammad

Arshadullah, .

Khan, Haseeb

Khan, Mohammad Waseem

Noor, Kashif

Yousuf, Sahal

Khan, Muhamamd Riaz

Aziz, Shahid

Ahme, Zeeshan

Ali, Nauman

Pakistan

Khan, Mohammad Wasim

Afridi, Nisar

Pakistan

Farooq, Mohammad

Samiullah

Pakistan

Khan, Maaz

Ali, Asif

Khalil, Khubaih

Pakistan

Wasim, Mohammad

Pakistan

Usman, Mohammad

Pakistan

Naeem, Mohammad

Pakistan

Samiullah

Pakistan

Afridi, Afaq

Pakistan

Khan, Sohaib

Pakistan

Khan, Aimal

Pakistan

Man, Khayal

Pakistan

Aziz, Shahid

Naeem, Mohammad

Pakistan

Sirajuddin, .