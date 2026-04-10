Khurram Shahzad

Khurram Shahzad

batsman

Full name:Khurram Shahzad
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Pakistan

Quetta Gladiators

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches72557
Innings14351
Overs1.0585.519.01.0
Balls----
Maidens09930
Runs82201758
Wickets07020
Avg031.4437.526.45
SR050.215719.72
Eco83.753.948
BB0623
4w0100
5w0400
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches72557
Innings53655
Not outs11401
Runs172419517
Balls Faced2967314129
Avg4.2510.95194.25
SR58.6235.867.3758.62
Fours232102
Fifties0000
Sixies0420
Highest10444410
Hundreds0000

Khurram Shahzad Schedule & Results

Pakistan Super League

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