Gujarat Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Gujarat

Patel, Axar

India

Patel, Parthiv

India

Patel, Urvil

India

Bishnoi, Ravi

India

Patel, Ripal

India

Patel, Harshal

India

Chawla, Piyush

India

Panchal, Priyank Kirit

India

Desai, Aarya

India

Patel, Het

India

Gaja, Chintan

India

Nagwaswalla, Arzan Rohinton

India

Patel, Kathan

India

Patel, Karan

India

Kumar, Umang Rohit

India

Chauhan, Saurav Dilipsingh

India

Patel, Hardik

India

Gandhi, Chirag

India

Desai, Harsh

India

Patel, Shen Nareshbhai

Raval, Dhruv

India

Patel, Rudra Mayur

India

Patel, Kshitij

India

Patel, Hemang

India

Jaiswal, Vishal

India

Hingrajia, Manan

India

Patel, Jaymeet

India

Desai, Siddharth

India

Patel, Tejas

India

Patel, Rishi

Jadeja, Priyajeet

India

Vaghela, Rinkesh Anil

India

Jayswal, Vishal

Merai, Bhargav

India

Vaghani, Parth

Parmar, Jayveer

India

Soni, Dhrushant

India

Desai, Abhishek

India

Patel, Priyesh

Malusare, Jay

India

Poddar, Ahaan Anuj

Bhatt, Japagnya

Desai, Amit

Bagga, Sunpreet

India