Gulbarga Mystics Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Gulbarga Mystics

Kaverappa, Vidwath

India

Dubey, Praveen

India

Bhandage, Manoj

India

Kumar, Vyshak

India

Jose, Nikin

India

Verma, Amit

India

Appanna, KP

India

Sharath, Srinivas

India

Gouda, Sharan

India

Shetty, Abhilash

India

Luiz, Shimon

India

Parantap, Yashovardhan Mithilesh

India

Sankaran, Smaran Ravichandran

India

Shaun, Tristan Joseph

India

Aqib Jawad, Mohammed

India

Muttur, Sourav

Khalid, Abdul Hasan

India

Khuba, Ashutosh

Acharya, Jeswanth

India

Joel, Jasper Erwinraj

Christie, Aaron

Mahesh, Aashish

India

Shrijith, KL

India

Kaushal, Lavish

India

Sisodia, Luvnith

India

Ajit Karthik, Codanda

India

Achar, Shreesha

India

Kamble, Shashi Kumar

India

Reddy, Monish Mallikarjuna

India

Mishra, Gautam

India

More, Ronit

India

Siddharth, KV

India

Sharath, BR

India

Nair, Aaditya

India

Reddy, Thippa

Arya, Paras Gurbax

India

Mahesh, Tanish

Gowda, Dhanush

India

Shekhawat, Prithviraj

India

Khan, Wahid Faizan

India

Gowda, Lochan

India

Prabhakar, Dhruv

Marate, Kush

India