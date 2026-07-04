Follow us
Javed, Akif
Pakistan
Rizwan, Mohammad
Sarwar, Mohammad
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Khan, Bismillah
Naseem Shah
Zaman, Fakhar
Ghulam, Kamran
Haseebullah
Masood, Saad
Agha, Salman Ali
Zahir, Ahmad
Afghanistan
Shafique, Ali
Shafiq, Ali
Imran, Mohammad
Khan, Niaz
Shan, Ali
Samad, Abdul
Usman, Ali
Abbas, Zain
Mahmood, Zahid
Bhatti, Bilawal
Ahmad, Nisar
Muhammed, Shahzad
Rameez, Mohammad
Shahnawaz, Dahani
Nafay, Khawaja Muhammad
Ahmed, Nisar
Shehzad, Muhammad
Mohammad, Khawaja
Mehmood, Zahid
Faizan, Mohammad