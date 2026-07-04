Markhors Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Markhors

Javed, Akif

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Sarwar, Mohammad

Pakistan

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Khan, Bismillah

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Masood, Saad

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Zahir, Ahmad

Afghanistan

Shafique, Ali

Shafiq, Ali

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Khan, Niaz

Pakistan

Shan, Ali

Pakistan

Samad, Abdul

Pakistan

Usman, Ali

Pakistan

Abbas, Zain

Pakistan

Mahmood, Zahid

Pakistan

Bhatti, Bilawal

Pakistan

Ahmad, Nisar

Pakistan

Muhammed, Shahzad

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Rameez, Mohammad

Pakistan

Shahnawaz, Dahani

Pakistan

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Ahmed, Nisar

Pakistan

Shehzad, Muhammad

Pakistan

Mohammad, Khawaja

Pakistan

Mehmood, Zahid

Faizan, Mohammad

Pakistan