Sunrisers Hyderabad Cricket Team Players

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Sunrisers Hyderabad

Unadkat, Jaydev

India

Kishan, Ishan

India

Head, Travis Michael

Australia

Cummins, Pat

Australia

Edwards, Jack

Australia

Klaasen, Heinrich

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Carse, Brydon

England

Mavi, Shivam

India

Sharma, Abhishek

India

Reddy, Nithish

India

Patel, Harshal

India

Livingstone, Liam

England

Payne, David

England

Ahmed, Shahbaz

India

Dubey, Harsh Surendra

India

Arora, Salil

India

Sankaran, Smaran Ravichandran

India

Ansari, Zeeshan

India

Hussain, Sakib

India

Verma, Aniket

India

Hinge, Praful

India

Fuletra, Krains

India

Kumar, Shivang

Kumar, Amit

India

Tarmale, Onkar