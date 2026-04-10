David Alan Payne

David Alan Payne

bowler

Full name:David Alan Payne
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Desert Vipers

Gloucestershire

Perth Scorchers

Sunrisers Hyderabad

Welsh Fire

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches111570131
Innings118967129
Overs9.03131.5512.2450.5
Balls----
Maidens1642197
Runs38970529283678
Wickets1328115170
Avg3829.5825.4621.63
SR5457.2826.7315.91
Eco4.223.095.718.15
BB11175
4w01541
5w0631
10w0100

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches111570131
Innings01422937
Not outs0471817
Runs01779222112
Balls Faced03821267121
Avg018.7220.185.6
SR046.5583.1492.56
Fours0232223
Fifties0600
Sixies01523
Highest0674016
Hundreds0000

David Alan Payne Schedule & Results

County Championship

Indian Premier League

ResultPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

223

SRH

SRH

219

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

216

RR

RR

159

ResultSunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

194

CSK

CSK

184

ResultSunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

242

DC

DC

195

ResultRajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

228

SRH

SRH

229

ResultMumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

243

SRH

SRH

249

ResultSunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

165

KKR

KKR

169

ResultSunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

235

PBKS

PBKS

202

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultChennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

180

SRH

SRH

181

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

(20 ov.) 203/5

GLO

GLO

One-Day Cup

The Hundred

David Payne News

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If you want to know more about cricket player David Payne's life, here you can find all the latest news about him, what cricket matches he has played, how he has played and what he is doing to set new records in cricket.

SRH Strengthen Attack with Proteas Pacer After Payne Exit

SRH Strengthen Attack with Proteas Pacer After Payne Exit

Sunrisers Hyderabad have strengthened their bowling line-up yet again. David Payne, an overseas pacer for the team, was ruled out of the tournament due to an injury. As a replacement, the team has brought down another experienced bowler from South Africa, and it is Gerald Coetzee.

David Payne06:57 PM, 16 April, 2026

Mixed Fortune for SRH Big Boost Comes with Unexpected Setback

David Payne08:29 PM, 25 January, 2026

BBL Final | Twitter in awe as Perth Scorchers seal sixth title with clinical win over Sydney Sixers

David Payne05:51 PM, 20 January, 2026

BBL Qualifier | Twitter in awe as Perth Scorchers storm into final with thumping win over Sydney Sixers

David Payne02:05 PM, 29 November, 2024

‌WATCH, ADT10 | Belligerent Buttler loses bat in the sky en route to one-handed maximum

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

McKenzie, Hamish

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Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

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Price, Tom

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Pretorius, Dwaine

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Khan, Azam

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Kumar, Bhuvneshwar

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Miller, David

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Theron, Rusty

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