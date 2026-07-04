Sri Lanka Army Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Sri Lanka Army

Dushan Vimukthi Wimalasekara, Kirahandige

Sri Lanka

Kumara, Mahesh

Sri Lanka

Lakshan, Suminda

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Perera, Thisara

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Randika, Ashan

Sri Lanka

Manoj, Kumarage Don Asanka

Sri Lanka

Edirisinghe, Lakshan

Sri Lanka

Kaushal, Tharindu

Sri Lanka

Koralage, Gihan

Sri Lanka

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Hettiarchchi, Heshan

Sri Lanka

Rushan Virendra, Manikku Arachchige Harshajith

Sri Lanka

Zoysa, Warusha Hannadige Shehada Nichendra

Sri Lanka

Chandrabose, Kasun Gayan Bandara

Sri Lanka

Senaviwickrama, Kalupahana Liyanage Manushka Samith

Siriwardhana, Deraniyagalage Rashmika Peiris Samarasinghe

Sri Lanka

Fernando, Wijayapurage Shehan Edward Nimesh

Sri Lanka

Nanayakkara, Kaumal

Sri Lanka

Rangana, Lilan

Sri Lanka

Kumara, Thuduwage

Liyanage, Himasha Shehan

Sri Lanka

Dilshan, Pathum

Sri Lanka

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka