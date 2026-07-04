ODI Series Zimbabwe vs Netherlands Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Zimbabwe vs Netherlands

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Ballance, Gary

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

van Meekeren, Paul

Netherlands

Ackermann, Colin

Netherlands

Kingma, Vivian

Netherlands

Barresi, Wesley

Netherlands

van der Merwe, Roelof

Netherlands

Klein, Ryan

Netherlands

Glover, Brandon

Netherlands

O Dowd, Max

Netherlands

Cooper, Tom

Netherlands

Klaassen, Fred

Netherlands

Edwards, Scott

Netherlands

Nidamanuru, Anil Teja

Netherlands

Singh, Vikramjit

Netherlands

Dutt, Aryan

Netherlands

Ahmad, Musa

Netherlands

Ahmad, Shariz

Netherlands