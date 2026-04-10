Colin Niel Ackermann

Colin Niel Ackermann

all rounder

Full name:Colin Niel Ackermann
Nationality:Netherlands
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Durham

Netherlands

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches72216498170
Innings71414269118
Overs44.035.01164.2434.1308.1
Balls-----
Maidens1019782
Runs217216383621202254
Wickets47825177
Avg54.2530.8546.7841.5629.27
SR663085.1951.0724.01
Eco4.936.173.294.887.31
BB21647
4w00010
5w00101
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches72216498170
Innings62228890163
Not outs04321723
Runs2114651045927773715
Balls Faced2804022093334473067
Avg35.1625.8340.8538.0426.53
SR75.35115.6749.9680.56121.12
Fours18341417247305
Fifties21621920
Sixies211454597
Highest816227715285
Hundreds002330

Colin Niel Ackermann Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

UpcomingDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

One-Day Cup

Colin Ackermann News

View all

Cricket player Colin Ackermann is one of the top cricketers, below you can read all his achievements and defeats, as well as find out how he trains and what he does for a living outside of cricket matches.

ICC T20 World Cup | Twitter impressed as Netherlands score first points with clinical win over Namibia

ICC T20 World Cup | Twitter impressed as Netherlands score first points with clinical win over Namibia

Netherlands beat Namibia by seven wickets in their second Group A game of the T20 World Cup 2026 in Delhi on Tuesday. Bas de Leede’s all-round performance, with two wickets and an unbeaten half-century, saw the Dutch restrict their opponents to 156/8 before chasing the total down in just 18 overs.

Colin Ackermann07:18 PM, 12 November, 2023

IND vs NED | Twitter and Virat Kohli in splits as Suryakumar Yadav’s freestyle swim saves boundary

Colin Ackermann12:08 PM, 23 November, 2019

Colin Ackermann extends his Leicestershire stint with a three-year contract entention

Another Players

Cooper, Tom

Cooper, Tom

Ahmed, Musa Nadeem

Ahmed, Musa Nadeem

Roy, Alexander

Roy, Alexander

Ahmad, Musa

Ahmad, Musa

Nashier, Udit

Nashier, Udit

Zulfiqar, Asad

Zulfiqar, Asad

Wood, Mark

Wood, Mark

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan

Cooper, Ben

Cooper, Ben

Gorlee, Boris

Gorlee, Boris