T10 ECS Bulgaria Cricket Tournament Players

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T10 ECS Bulgaria

Turkmen, Ali

Turkiye

Elec, Ishak

Turkiye

Ozturk, Mecit

Turkiye

Elech, Ahmad

Ozbek, Tela Murad

Afghanistan

Nath, Romeo

Turkiye

Raza, Adeel Ahsan

Ehsan, Shamsullah

Turkiye

Ataullah, Mohammad Ilyas

Turkiye

Khan, Muhammad Fahad

Waqas, Munir

Turkmen, Muhammed

Turkiye

Turkmen, Mohammad Isa

Mishra, Prakash

Bulgaria

Singh, Gagandeep

Bulgaria

Dhiman, Rohit

Khan, Shafquat

Negi, Suraj

Lakov, Hristo

Bulgaria

Sharma, Lovesh

Dunbar, Leslie Adrian

Serbia

Nikolov, Dimo Krasimirov

Bulgaria

Verma, Prashant

Dhiman, Arjun

India

Surkhi, Mohammad Dawood

Ali, Danyal

Pakistan

Siddiqui, Abdul Manan Bashir

Ali, Mubarak

Sultan, Muhammad Asad

Chughtai, Zeerak

Bulgaria

Patel, Adil

England

Gul, Jakob

Bulgaria

Yousuf, Huzaif

Bulgaria

Hussain, Firas

Bulgaria

Tayub, Muhammad

Mughal, Arslan Hassan Muhammad

Khan, Aswad Ullah

Bulgaria

Ibrahim, Muhammad

Prathepan, Sceyon

Bhatti, Saaim

Khan, Mashhood

Reddy, Ritik

Fernando, Kalubovilage Sudeera Lakshan

Zareen, Baryal Khan

Amirthalingam, Hemdev Nitheesh Kumar

Khan, Ahsan

Bulgaria

Hussain, Saim

Bulgaria

Ali, Md Sulaiman

Dasan, Kiran

Makhdoomi, Roohaan Khalid

Mahmood, Mohammad Sufyan

Abidi, Zain

Asif, Zain

Rehman, Faizan

Uzair, Muhammad

Acharya, Parth

Naveed, Umar

Paul, Alwin

Hussain, Ali

Sureshbabu, Vishnu

Patnam, Adithya

Patel, Shivans

Ibn-Haroon, Hudhayfah

Khan, Muhammad Hussain

Kumarasamy, Abischek

Dambal, Rahul

Yasir, Sahil

Ashrafi, Syed

Ibn-Haroon, Ubaydullah

Kiani, Zeryab

Butt, Zaigham

Arham, Mohammad

Mustafa, Zain

Mohammed, Ali

Sivakumar, Jishnu

Puthanpurayil, Suhaid

Harikumar, Akshay

Mishra, Apoorv

Sunil, Nithin Jose

Thomas, Amal

Rahman, Rabeeh Ur

Bhat, Anirudh

Hossain, Mohammed Rifat

Raheem, Jassim Abdul

Jijy, Jerrin

Alex, Mevin Sam

Uddin, Malik Sajeel

Joy, Arun

Ali, Jafar

Raju, Jinoy

Jose, Alan

Arun, Akash

Saini, Sanchit

Khan, Waleed Waqar

Patel, Dave Narendra

Choudhry, Attique Riaz

Waheed, Umar

Khan, Agha Yahya

Raikundalia, Arya

Afzal, Bilal Mohammad

Sultan, Hashir

Mukhtar, Lawangin Khan

Hassan, Mujtaba Mohiuddin

Pratap, Ranbir

Khan, Abdur Rahman

Shah, Kashif

Ibrahim, Muhammad Nasif

Gill, Rowail

Pratap, Rishabh

Soulat, Syed Zaid

Zaidi, Syed Abbas

Rehman, Usman

Hajir, Abdullah

Zaroo, Isa

Bulgaria

Ali, Majid Sardar

Ali, Rizwan

Malik, Omer Manzoor

Hristov, Vasil

Bulgaria

Berberyan, Mario

Ivanov, Ivan

Fayyaz, Mohammad

Shipkov, Deyan Georgiev

Lilov, Andrei

Ivanov, Hristo

Dikov, Valter

Bulgaria

Ahmadhel, Agagyul

Ahmed, Safeer

Topalov, Atanas

Farooq, Umer

Haq, Muhammad Usman ul

Hammad, Farooq

Hussain, Shabbir

Hugianay, Hedayatullah

Haidari, Shahid

Bhuiyan, Riaz Shagor

Bangladesh

Butt, Ibrahim

Kumar, Vishal

Jones, Michael

England

Singh, Rohit

Aravinda De Silva, Ishan

Bulgaria

Nankov, Nikolay

Bulgaria

Tahiri, Bakhtiar

Yadav, Rakesh

Kumar, Sahil

Lalotra, Roman

Mohammad, Kalandar

Bhushan, Anant

Perera, Solanga Arachchige Levindu

Jamil, Muhammad Imaad

Matin, Abdul

Ahmadzai, Abdul majeed

Lodhi, Abdullah Khan

Turkiye

Iqbal, Zohaib

Pakistan

Sahmuradi, Habibullah

Turkmen, Ismet

Moshin, Tajammal

Pakistan

Moghaddam, Hesh

Ali, Syed Shoaib

Turkmen, Ghafoor

Agha, Syed

Katzarski, Ivaylo

Bulgaria

Albin, Jacob

Vinu, Delrick

Bulgaria

D'Souza, Kevin Chris

Bulgaria

Constantine, Bradleey

Rasool, Ali

Ireland

George, Kevin

Mathew, Jake

Saju, Anu Kanniplamthadathil

Lynch, Gearoid

Krishnakumar, Kushaal

Ahmad, Ibrar

Pakistan

John, Jinson

George, Naveen

Nair, Sidharth

Ali, Syed

Jacob, Vinu

George, Abel

Mathew, Abhijith

Roshan, Danish

Ulhaq, Sami

Awais, Muhammad John

Midha, Rajveer

Rasool, Omar

Bulgaria