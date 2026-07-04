T20 Austria vs Germany Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Austria vs Germany

Simpson-Parker, M

Austria

Sadran, Jaweed

Austria

Hossain, Iqbal

Austria

Momin, Shahil

Austria

van Heerden, Joshua

South Africa

Wijesekera, Navin

Austria

Randhawa, Armaan

Austria

Akbarjan, Abdullah

Austria

Tariq, Umair

Austria

Ahsan, Mirza

Austria

Iqbal, Aqib Javed

Austria

Zadran, Sahel

Afghanistan

Shigiwal, Razmal

Austria

Deedar, Itibarshah

Austria

Khan, Khan Osman

Cheema, Mehar

Austria

Nathwani, Amit

Austria

Klein, Dieter

Germany

Richardson, Michael

Germany

Singh, Harmanjot

Germany

Blignaut, Dylan

Germany

Mubashir, Faisal

Germany

Chikkannaiah, Vijayshankar Bangalore

Germany

Ganesan, Venkatraman

Germany

Ashraf, Muslim Yar

Germany

Bharathi, Vishnu Elam

Germany

Naqash, Sahir

Germany

Gangareddy, Sachin Mandy

Germany

Ahmadi, Ghulam

Germany

Sawant, Sairaj

Germany

Basir, Abdul

Afghanistan