T20 Series Afghanistan vs Zimbabwe Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Afghanistan vs Zimbabwe

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Khan, Rashid

Afghanistan

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Burl, Ryan

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Masekesa, Vincent

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Akram, Mohammad

Pakistan

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

Matigimu, Kundai

Zimbabwe

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan

Rahman, Noor ul

Tarakhail, Abdullah

Afghanistan