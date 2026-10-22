Follow us
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Khan, Rashid
Afghanistan
Kaia, Innocent
Tsiga, Tafadzwa
Curran, Ben
England
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Burl, Ryan
Evans, Brad
Marumani, Tadiwanashe
Madhevere, Wesley
Ahmad, Fareed
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
Masakadza, Wellington
Masekesa, Vincent
Bennet, Brian
Muzarabani, Blessing
Kamal, Shahidullah
Akram, Mohammad
Pakistan
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
Matigimu, Kundai
Ahmadzai, Abdullah
Rahman, Noor ul
Tarakhail, Abdullah