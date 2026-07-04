T20 Series Bangladesh vs Netherlands Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Bangladesh vs Netherlands

Pringle, Tim

Netherlands

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

van Meekeren, Paul

Netherlands

O Dowd, Max

Netherlands

Edwards, Scott

Netherlands

Nidamanuru, Anil Teja

Netherlands

Singh, Vikramjit

Netherlands

Dutt, Aryan

Netherlands

Ahmad, Shariz

Netherlands

Hossain, Rishad

Bangladesh

Braat, Sebastiaan

Netherlands

Zulfiqar, Saqib

Netherlands

Zulfiqar, Sikander

Netherlands

Croes, Noah

Netherlands

Klein, Kyle

Netherlands

Hasan, Saif

Bangladesh

Doram, Daniel

Netherlands

Hridoy, Towhid

Bangladesh

de Lange, Cedric Maarten

Netherlands

Fletcher, Ben

Netherlands