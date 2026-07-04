T20 Series England vs Sri Lanka, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series England vs Sri Lanka, Women

Capsey, Alice

England

Knight, Heather

England

Bell, Lauren

England

Wong, Issy

England

Wyatt, Danielle

England

Cross, Kate

England

Jones, Amy

England

Glenn, Sarah

England

Gibson, Danielle

England

Bouchier, Maia

England

Dean, Charlie

England

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Gaur, Mahika

United Arab Emirates

Kemp, Freya

England

Heath, Bess

England

Filer, Lauren

England

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranasinghe, Oshadi

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Karunaratne, Hansima

Sri Lanka

Fernando, Inoshi

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka