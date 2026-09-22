Follow us
Patel, Axar
India
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Kishan, Ishan
Dube, Shivam
Singh, Arshdeep
Thakur, Yash
Bishnoi, Ravi
Sharma, Abhishek
Samson, Sanju
Varma, Tilak
Taniyama, Makoto
Japan
Miyauchi, Wataru
Kubota, Kohei
Takada, Tsuyoshi
Mccomb, Declan
Sakurano, Reo
Takahashi, Ibrahim
Lake, Lachlan
Kadowaki-Fleming, Kendel
Bumrah, Jasprit
Nigam, Vipraj
Shirai-Patmore, Alexander
Gou Ito-Davis, Benjamin
Suryavanshi, Vaibhav
Slater, Shoma
Kadowaki-Fleming, Alester
Hara-Hinze, Charlie
Kusuda-Nairn, Jake