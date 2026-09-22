T20 Series Japan vs India Cricket Tournament Players

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T20 Series Japan vs India

Patel, Axar

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Dube, Shivam

India

Singh, Arshdeep

India

Thakur, Yash

India

Bishnoi, Ravi

India

Sharma, Abhishek

India

Samson, Sanju

India

Varma, Tilak

India

Taniyama, Makoto

Japan

Miyauchi, Wataru

Japan

Kubota, Kohei

Japan

Takada, Tsuyoshi

Japan

Mccomb, Declan

Japan

Sakurano, Reo

Japan

Takahashi, Ibrahim

Japan

Lake, Lachlan

Japan

Kadowaki-Fleming, Kendel

Japan

Bumrah, Jasprit

India

Nigam, Vipraj

India

Shirai-Patmore, Alexander

Japan

Gou Ito-Davis, Benjamin

Japan

Suryavanshi, Vaibhav

India

Slater, Shoma

Japan

Kadowaki-Fleming, Alester

Hara-Hinze, Charlie

Japan

Kusuda-Nairn, Jake