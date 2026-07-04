Follow us
Linde, George
South Africa
de Zorzi, Tony
Hermann, Jordan
Ferguson, Lockie
New Zealand
Jamieson, Kyle
Santner, Mitchell
Clarke, Katene
Clarke, Kristian
Neesham, Jimmy
Sipamla, Lutho
Mulder, Wiaan
Esterhuizen, Connor
Maharaj, Keshav
Subrayen, Prenelan
Smith, Jason
Baartman, Ottniel
Simelane, Andile
Latham, Tom
McConchie, Cole
Sodhi, Ish
Foulkes, Zak
Cleaver, Dane
Clarkson, Joshua Andrew
Lennox, Jayden
Conway, Devon
Kelly, Nicholas Frederick
Smith, Nathan
Sears, Ben
Robinson, Tim
Coetzee, Gerald
Hermann, Rubin
Forrester, Dian
Jacobs, Bevon
Mokoena, Nqobani