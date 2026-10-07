T20 Series Pakistan vs. Sri Lanka Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Pakistan vs. Sri Lanka

Minhas, Arafat

Pakistan

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Naseem Shah

Pakistan

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Zaman, Fakhar

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Fernando, Binura

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Jayawardene, Sineth

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Sadaqat, Maaz

Pakistan

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Samad, Abdul

Pakistan

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Nawaz, Hasan

Pakistan

Razaullah, Razaullah

Pakistan

Moqeem, Safyan

Pakistan