Follow us
Minhas, Arafat
Pakistan
Shanaka, Dasun
Sri Lanka
Mendis, Kusal
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Naseem Shah
Thushara, Nuwan
Zaman, Fakhar
Ayub, Saim
Udara, Lahiru
Arachchige, Sahan
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Fernando, Binura
Viyaskanth, Vijayakanth
Malinga, Eshan
Mendis, Kamindu
Jayawardene, Sineth
Chameera, Dushmantha
Sadaqat, Maaz
Wickramasinghe, Chamindu
Mishara, Kamil
Farhan, Sahibzada
Imran, Mohammad
Samad, Abdul
Nafay, Khawaja Muhammad
Mirza, Mohammad Salman
Nawaz, Hasan
Razaullah, Razaullah
Moqeem, Safyan