Nuwan Thushara

Nuwan Thushara

bowler

Full name:Nuwan Thushara
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast
Date of Birth (Age):August 6, 1994 (31)
Zodiac Sign:Leo
Height:175 cm
Hometown:Thalawa, Sri Lanka
Jersey Number:16
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Mi Cape Town

Royal Challengers Bengaluru

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches453578
Innings463377
Overs9.152.0176.5243.1
Balls----
Maidens0351
Runs892379011882
Wickets2238103
Avg44.5118.523.7118.27
SR27.515627.9214.16
Eco9.74.555.097.73
BB1235
4w0002
5w0001
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches453578
Innings261524
Not outs231217
Runs221032
Balls Faced4257737
Avg00.663.334.57
SR50812.9886.48
Fours0011
Fifties0000
Sixies0002
Highest2147
Hundreds0000

Nuwan Thushara Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultDelhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

75

RCB

RCB

77

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultLucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

209

RCB

RCB

203

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

T20 Lanka Premier League

Nuwan Thushara News

View all

If you want to be the first to know everything about cricketer Nuwan Thushara, you will find all the latest news about him here: incidents on the field, how his training sessions go, and what he likes about cricket.

RCB Add New Overseas Star to Squad Ahead of Crucial Matches

RCB Add New Overseas Star to Squad Ahead of Crucial Matches

Royal Challengers Bengaluru have announced their replacement player this season. Nuwan Thushara was unavailable for the team since the start of this season due to NOC issues. But now, the team has announced Richard Gleeson as a replacement for the same.

Nuwan Thushara05:02 PM, 03 April, 2026

Board Blocks IPL Entry, RCB Player Hits Back in Court

Nuwan Thushara05:17 PM, 26 March, 2026

Big Relief for RCB as Crucial Bowler Links Up with Squad!

Nuwan Thushara01:14 PM, 25 November, 2025

T20I Preview | Zimbabwe look confident, while Sri Lanka keen to end losing streak in Rawalpindi

Nuwan Thushara04:21 PM, 23 September, 2025

India vs Sri Lanka, Preview | Super Four Match 6 will look to dominate after strong wins in the last round

International Career

Known to the world as “new generation Lasith Malinga”, Nuwan Thushara is a rising star from the Sri Lankan cricket team. He earned the limelight due to his improving skills as a bowler and more specifically due to his slinging bowling action and posture, which is quite similar to the legend Lasith Malinga who had his special and energetic bowling style. He is a right-arm medium-fast bowler with some incredibly perfect abilities to pace and swing the balls. He has turned out to be a great asset for the Sri Lankan team due to his way of handling the deliveries in the death overs, he can accurately deliver some unbeatable yorkers and sometimes slow the balls to play with variations.

Thushara is a deadly bowler who is difficult to face because of his variations and pace, and his performance in domestic cricket and some other franchise performances have earned him a place in the Sri Lanka cricket team many times in limited-over formats. However, Thushara is especially a T20I specialist for the Sri Lankan team as he is very suitable for the format due to his bowling style and variations. Let us take a glance at his very fresh international career:

  • January 2022: He was named in an international squad for the first time in the ODI format in a series against Zimbabwe. Yet, he did not get a chance in the playing XI.
  • Later in January 2022: Thushara was selected for the Twenty20 International squad for an away tour against Australia and this time he was part of the playing XI.
  • February 13, 2022: Thushara made his first-ever international debut against Australia in Sydney, Australia, in a T20I match in the series Sri Lanka tour of Australia. In this match, he bagged his first international wicket with an economy of 10.00.
  • June 2022: He was again named in Sri Lanka's ODI squad for the home series against Australia, but unfortunately, he did not get a chance to play in the main squad.
  • March 09, 2024: in the third T20I match against Bangladesh in Sylhet, Bangladesh, he secured his first hat-trick by dismissing Shanto, Hridoy and Mahmudullah in three consecutive deliveries and became the fifth bowler from Sri Lanka to take a hat-trick in T20Is. He also marked his first five-wicket haul in the same match.
  • 2024 ICC Men’s T20 World Cup: He turned out to be the best addition to the World Cup squad as he was the leading wicket-taker from Sri Lanka with 8 wickets including a four-wicket haul against Bangladesh and a three-wicket haul against the Netherlands.

Indian Premier League

Nuwan Thushara is a dynamic bowling asset in the world of cricket, he has showcased his worth to the whole world with his incredible performances which are often compared to Lasth Malinga. Indian Premier League is the biggest T20 cricket league that every player wants to be a part of. Nuwan Thusara was one of them and he got a chance to play and prove his worth to stay in the league. He was picked by Mumbai Indians (MI) in the 2024 IPL season for the first time. He has played approximately 7 matches in his IPL career and accumulated 8 wickets with an average of 32.13. His best figures is 3/28 against Lucknow SuperGiants in 2024. Let us take a detailed overview of his IPL career season-wise:-

Year

Information about participation in the tournament

2024 IPL

This was Thushara’s debut season, he was bought by Mumbai Indians (MI) for INR 4.8 crore while his base price was INR 50 lakhs. He made his debut on April 22, 2024, against Rajasthan Royals (RR) at Sawai Mansingh Stadium. He played a total of 7 matches this season and acquired 8 wickets with an economy of 9.88.

2025 IPL

Nuwan Thushara remained with Mumbai Indians for the 2025 season. However, due to squad balance and tactical shifts, he featured in only 1 match, taking 1 wicket for 26 runs.

2026 IPL

Nuwan Thushara was signed by Royal Challengers Bengaluru (RCB) for INR 1.6 crore in the Mega Auction.

Domestic Career

Thushara started his professional career with his debut in First-Class cricket when he played for Sinhalese Sports Club during the 2015-16 Premier League Tournament on 26 December 2015. He made his debut against Sri Lanka Army Sports Club in Colombo in the AIA Premier League Tournament, he bowled 6 overs with an economy of 2.83 and his batting figures were 0* in the first innings of the match and he did not get a chance to bowl or bat in the second innings.

He made his List-A debut for the Colombo Cricket Club against Burgher Recreation Club at Colombo on March 10, 2018, in the Premier Limited Over Tournament. He managed to secure a wicket on his debut match with an economy of 3.5. He accumulated only 46 wickets in his List-A career but his growing reputation is an indication of his upcoming success.

Records and Achievements

Nuwan Thushara is a well-deserving player who deserves more recognition because of his efforts towards improving his performance in different formats. He has not yet achieved much in his career in terms of awards and records that are to be remembered.

Awards:

Thushara has not received any awards according to records or any information about such is not available.

Records:

Thushara does not have any noticeable records due to his very short international career to this date. But he holds the 29th position in both the lists of most four-wickets in an innings in a career (3) and best figures in an innings when on the losing side (4).

Personal Life

The lightning-fast bowler of Sri Lanka, Nuwan Thushara was born on August 06, 1994, in Thalawa, Sri Lanka. He completed his schooling at Thalawa Kanitu Vidyalaya in Alpitiya and other detailed information on his further studies is not precisely available. He used to play cricket as a kid and started developing his skills from a young age and he also participated in various local cricket tournaments.

Family life

Nuwan Thushara belongs to a middle-class Sri Lankan family who was very supportive in encouraging him towards cricket. His father Illandari Dewage and his mother Nirmala Dewage live along Thushara and also have a brother, Isuru Thushara.

Financial Standing

Coming from a middle-class family, Nuwan Thushara has earned a bunch of fortune from his cricketing career which has settled his family in a very decent position. Thushara has an enormous net worth of over 2 million US dollars or over INR 1.6 crores. He earns around 40 thousand US dollars from his SLC contract and INR 4.8 crore in IPL 2024 when he was picked by Mumbai Indians and INR 1.6 crore in IPL 2025 when he was picked by Royal Challengers Bangalore.

Cars and Houses

Thushara might possess some great assets that he has bought from his hard-earned money but specific details on his assets like cars and houses are not available on the Internet.

Scandals

Nuwam Thushara has stayed miles away from any controversy in his whole professional career, but recently on January 02, 2025, he was caught red-handed in a situation where he was accused of ball tampering. During the 3rd T20I match between Sri Lanka and New Zealand, Thushara was caught biting the ball on camera, which is an act of ball-tampering and this act cost him a lot of criticism worldwide.

Fan Following

Thushara, with his performances in international cricket and franchise leagues, has earned a lot of fans all over the world, especially, people like him because of his iconic slinging bowling style that resembles the bowling style of Lasith Malinga. Thushara currently has over 73 thousand followers on Instagram, around 14 thousand followers on Facebook and almost 3 thousand followers on Twitter (X). Apart from these online audiences, Thushara has a great fan following in Sri Lanka due to his domestic performances and outstanding international performances

Another Players

Tahir, Imran

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Jansen, Duan

Jansen, Duan

Samarakoon, Thushara

Samarakoon, Thushara

Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Dinusha, Sonal

Dinusha, Sonal

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh