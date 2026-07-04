T20 Series South Africa vs Pakistan, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series South Africa vs Pakistan, Women

Kapp, Marizanne

South Africa

van Niekerk, Dane

South Africa

Tryon, Chloe

South Africa

Wolvaardt, Laura

South Africa

Ameen, Sidra

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Hassan, Tuba

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Klaas, Masabata

South Africa

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Goodall, Lara

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Feroza, Gull

Pakistan

Fatima, Eyman

Pakistan

Pervaiz, Natalia

Pakistan

Hani, Umme

Pakistan

Hlubi, Ayanda

South Africa

Meso, Karabo

South Africa

Shamim, Rameen

Pakistan

Zafar, Ayesha

Pakistan

Rubab, Tasmia

Pakistan

Reyneke, Kayla

South africa

Bilal, Humna

Pakistan

Saira Jabeen

Pakistan